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İzmir'de atık pil kampanyası başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atık pilleri doğayı kirletmeden geri dönüşüm zincirine dahil etmek için düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası’nın yirmi beşincisi 6 Haziran’da başlıyor

İzmir'de atık pil kampanyası başlıyor
30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:12

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için “sıfır atık” kültürünü kent yaşamına yerleştirme amacıyla çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğiyle her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası’nı yirmi beşinci kez başlatıyor.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında her yıl Çevre Haftası’nda düzenlen kampanya, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Kültürpark içerisindeki Celal Atik Spor Salonu önünde başlayacak.  Kampanya sayesinde kullanım ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz hale gelmiş atık pillerin içerisindeki kimyasal maddelerin (cıva, kurşun ve kadmiyum) çevreyi ve doğayı kirletmeden dönüştürülmesi sağlanacak.

“Tarihi Havagazı’nda ödül töreni”

8 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar toplanmaya devam edecek atık piller, yıl boyunca toplanan pillerle birlikte çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, okullar, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri, Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi olmak üzere 8 kategoride değerlendirilecek.  Kategori bazında dereceye girenler, 17 Haziran 2022 Cuma günü 18.30 – 21.30 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Etiketler; #izmir #atık pil #geri dönüşüm
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