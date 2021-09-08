İzmir'de ayakkabı ve çanta fuarı da açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu yıl 47’inci kez düzenlenen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın açılışını yaptı. Shoexpo ile ayakkabı sektörüne desteğe devam edeceklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Shoexpo Fuarımız sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi

Türkiye'nin en önemli fuarcılık merkezlerinden Fuar İzmir, bu yıl 47. kez düzenlenen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Nobel Expo tarafından; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve İzmir Ayakkabıcılar Odası işbirliğinde düzenlenen Shoexpo – 47. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı açılış töreni ile başladı. 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, Ege Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sektör temsilcileri ve profesyoneller katıldı.

Soyer: “Hedefimiz ihracat rakamlarını artırmak”

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Shoexpo'nun 110 katılımcı firmayı ve 200’ü aşkın markayı ağırladığını belirterek, bu yıl Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu’dan ziyaretçilerinin yanı sıra, Almanya başta olmak üzere ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden yüzlerce sektör profesyonelini fuarda konuk ettiklerini söyledi. Soyer, “Shoexpo sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Shoexpo 2021’in özel davetlisi uluslararası alım heyetleriyle yapılacak ikili görüşmelerin bu hedefe ulaşmakta önemli yeri olacak. Shoexpo İzmir’de, katılımcı ve ziyaretçiler sektördeki son yenilikleri keşfedecek ve iş ortaklıklarını güçlendirecek” dedi.

“Amacımız ekmeği büyütmek”

Türkiye'nin ayakkabı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Soyer, “ Ayakkabı sektörü bu yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 15 büyüme sağladı. Yıl sonuna kadar ihracatta 1 milyar dolar bandının aşılmasının beklendiği sektörde, önümüzdeki yılın Türkiye’nin zirve yılı olmasını umut ediyoruz. Türkiye ayakkabı üretiminin yüzde kırkını sağlayan Ege Bölgesi’nin bu başarıya koyduğu büyük katkı, hepimiz için gurur kaynağı. Düzenlediğimiz tüm fuarlar gibi Shoexpo İzmir’in de amacı, İzmir ve Türkiye’nin refahını artırmak. Sektörden ekmek yiyenlerin ekmeğini büyütmek. Ticari ilişkileri güçlendirerek İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu.

Çelik: “Fuar İzmir'de nefes alıyoruz”

Nobel EXPO Fuarcılık şirketi hakkında bilgiler veren Nobel EXPO Fuarcılık Kurucu Ortağı Erhan Çelik, “Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin, indiğiniz uçak Adnan Menderes'e geldiğinde bir anda nefes aldığınızı hissediyorsunuz. O nefes alma Fuar İzmir'de fazlasıyla var. İstanbul'daki kaotik fuarcılıktan çıkıp, böylesine modern, profesyonel, güçlü bir yapının altında olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Shoexpo İzmir'de 2 yılın ardından yeniden kapılarını açtı. 2019-2020 yılları ayakkabı ve çanta sektörleri açısından çok zorlu geçti” dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Shoexpo'nun ivmelenerek dikkat çeken bir organizasyon olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Adımlar yardım oluyor

Shoexpo kapsamında bir de sosyal sorumluluk projesi yapılıyor. Orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasında podyumda ilk adımları Başkan Tunç Soyer attı. 10 adım atan Soyer adına bin çift ayakkabı yardımı yapılacak. Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin organize ettiği podyum yürüyüşlerinde fuar boyunca önemli isimler olacak. Atılan her adım yüzle çarpılıp bağış olarak bölgeye ulaştırılacak. İzmir'in önde gelen sivil toplum kuruluşu LİYAKAT üyeleri de projeye destek veriyor. Fuar 11 Eylül’de sona erecek.