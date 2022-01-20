BİSİKLETLE BALAYI TURU!
BİSİKLETLE BALAYI TURU!
0
67 YILDIR YIKANMADI AMA...
67 YILDIR YIKANMADI AMA...
0
RTÜK O SÖZLERE İNCELEME BAŞLATTI
RTÜK O SÖZLERE İNCELEME BAŞLATTI
0
TÜRKİYE'DE EN SEVİLEN ÇORBA...
TÜRKİYE'DE EN SEVİLEN ÇORBA...
0

İzmir'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İzmir'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
20 Ocak 2022 Perşembe 13:22

İzmir'in Konak ilçesinde sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan 20 bin 572 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan çok sayıda kaçak cinsel içerikli ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 1 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda hap, sprey ve damladan oluşan 20 bin 572 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak ürün #cinsel içerikli ürün #konak
Önceki Haber
Bisikletle balayı turu! 9 ülke gezdiler
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na yanıt: 84 milyonun zaten ahını aldınız
Bayraklı’da ‘yol’ seferberliği!
Bayraklı’da ‘yol’ seferberliği!
0
Konak'ta engelli kedilere özel bakım
Konak'ta engelli kedilere özel bakım
0
Ters kelepçeye 10 bin lira tazminat!
Ters kelepçeye 10 bin lira tazminat!
0
İzmir Büyükşehir'in kara kış desteği 56 milyon lirayı aştı
İzmir Büyükşehir'in kara kış desteği 56 milyon lirayı aştı
0
Buca Belediyesi, 22 bin 334 kadına destek verdi
Buca Belediyesi, 22 bin 334 kadına destek verdi
0
Bayraklı Belediyesi 13 farklı branşta kur açıyor
Bayraklı Belediyesi 13 farklı branşta kur açıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.