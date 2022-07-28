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İzmir'de bir kişi eşini bıçakla rehin aldı!

İzmir Bayraklı'da bir kişi eşini bıçakla rehin aldı. Olay yerine giden polis Ç.K.'yi ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı. İkna çalışmaları olumsuz sonuçlanınca polis operasyon düzenleyerek kadını kurtardı

İzmir'de bir kişi eşini bıçakla rehin aldı!
28 Temmuz 2022 Perşembe 14:16

Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi. Ekiplerin, eşini bırakması için şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor. 


OPERASYONLA KURTARILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.K.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #rehin #operasyon #bayraklı
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