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İzmir'de bir Uzman Çavuş şehit oldu!

İzmir'de bir Uzman Çavuş şehit oldu!
25 Mart 2022 Cuma 08:25

İzmir'de eğitim sırasında Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, silah kazası sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güleş, kurtarılamayarak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ATEŞİ ADIYAMAN'A DÜŞTÜ

İzmir'de, eğitim esnasında silah kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in (43) acı haberi, memleketi Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 3 çocuk babası Mahmut Güleş'ın acı haberi, Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi.

​Yakınlarını yasa boğan Mehmet Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi.

Önce oğlunu şimdi de kardeşini şehit veren Bayram Güleş, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da yazılı mesaj ile şehit yakınlarına sabır dileyerek, "24 Mart 2022 günü akşam saatlerinde İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Havacı Uzman Çavuş Adıyamanlı hemşerimiz Mahmut Güleş, eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #şehit #eğitim #mahmut güleş
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