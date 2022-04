İzmir'de çöpten elektrik üretecek tesis açıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon lira yatırımla kurulan ve 58 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektrik sağlayacak Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi törenle açıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de atık kavramını tümüyle ortadan kaldırmak için İzmir Entegre Atık Yönetim Planı ışığında çalışmaya tüm samimiyetimiz ve kararlılığımızla devam edeceğiz. Burada attığımız tüm adımların, doğayla uyumlu bir yaşam için tüm Türkiye’ye ilham vermesini diliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çevreci politikaları, kentte katı atıkların dönüşümünü hızlandırdı. Soyer'in çöpün kaynak olarak ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda Ödemiş'te Avrupa'nın en büyük entegre katı atık yönetim tesisini geçen yıl hizmete alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakırçay Havzası’na hizmet edecek Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni de açtı. Günde 800 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip tesisin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Õdemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, köylüler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Doğa dostu yatırım

100 milyon lira yatırımla kurulan, günde 100 ton gübre üretecek tesis, 58 bin haneye de elektrik sağlayacak. Burada kullanılan mekanik ve biyolojik teknolojilerin sonucunda tesise giren evsel atıklardan geri dönüşebilir malzemeler elde edilecek. Yaklaşık 33 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek iklim kriziyle de mücadele edilecek.

“İzmir'in geleceğini koruyoruz”

Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, Harmandalı’daki Biyogaz Elektrik Santrali ve Ödemiş’teki Katı Atık Tesisimizden sonra Bergama’daki bu yatırımı da hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu tesisle birlikte İzmir’in entegre katı atık yönetimi vizyonunun üçüncü ve en yeni halkasını tamamladıklarını ifade eden Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz bu vizyon, çöpü bir atık olmaktan çıkararak hammaddeye dönüştürüyor. Toprağı ve suyu daha temiz bir İzmir inşa ediyor. İzmir’in geleceğini koruyor” dedi.

Başkan Soyer şehirlerin nüfusunun her geçen yıl arttığını da söyleyerek, “İnsanlığı bekleyen manzara çok açık: 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. Bu nedenle geleceğin şehirleri doğadan kopuk değil, doğanın bir parçası olarak gelişen alanlar olmak zorunda. Bugün şehirlerin atık toplama ve yenilenebilir enerji altyapısına yaptığı her yatırım, sadece bugünü değil geleceği de belirliyor” diye konuştu.

“Çöp artık belediye için gelir kaynağı”

Tesise getirilen atıkların, geri dönüşüm yoluyla enerji ve gübre üretiminde kullanılacağını da ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Yaptığımız akıllı yatırımlar sayesinde çöp artık İzmir için bir kirlilik kaynağı olmaktan çıkmıştır. İzmir’in çöpü, Harmandalı, Ödemiş ve son olarak Bergama’da işlenen bir enerji ve belediyemiz için gelir kaynağıdır. İzmir’in farklı noktalarında, ovalarında veya meralarında, kent merkezinde ya da kırsalda… Hiç fark etmez. Biz İzmir’de attığımız her adımda doğayla uyumu önceliğimiz olarak belirledik.”

“Atık kavramını tümüyle ortadan kaldırmak için çalışıyoruz”

Başkan Soyer tüm varlıkları, insanları, bitki ve hayvanları, dağları, denizleri ve nehirlerinin, birbirine narin bir döngüyle, yaşam ağıyla bağlı olduğunu söyleyerek “Kısa ömürlerimizde yaptığımız her şey, yediğimiz her lokma, aldığımız her karar ve dahası birbirimize nasıl davrandığımız, bizim dışımızdaki milyarlarca canlının yaşamını şekillendiriyor. Bu nedenle yaptığımız her şeyin doğada ve sonucunda hepimizin yaşam kalitesinde bir karşılığı var. Biz İzmir’de atık kavramını tümüyle ortadan kaldırmak için İzmir Entegre Atık Yönetim Planı ışığında çalışmaya tüm samimiyetimiz ve kararlılığımızla devam edeceğiz. Burada attığımız tüm adımların, doğayla uyumlu bir yaşam için tüm Türkiye’ye ilham vermesini diliyorum. Yol üzerinde, daha güzel bir dünya hayalini yaşatan herkesle buluşarak çığ gibi çoğalacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

“Doğayla uyumlu projelere imza atmak zorundayız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de çöpün eskiden vahşi depolama alanlarında, çok ciddi çevre sorunları yaratan bir madde olduğunu ama günümüzde çöpün artık aynı zamanda önemli hammadde olduğunu belirtti. Muharrem Erkek, “Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel prensiplerinden olan döngüsel ekonominin çok önemli bir unsuru. Artık dünyanın en önemli sorunu ekolojik kriz. Küresel iklim krizi. Bizim artık her şeyi dönüştürmemiz, yeniden yaratmamız gerekiyor. Bu projeler o nedenle çok değerli. Bölgemiz için, çevre için. Ve bizler artık doğaya uygun, doğa kanunlarına uygun, doğayla uyumlu projelere imza atmak zorundayız. Ne için? Çocuklarımızın geleceği için. Ekosistem hakkı bugün dünyada en önemli haklar arasında yerini alıyor. Nedir eko sistem hakkı? Sağlıklı bir ekosisteme sahip bir dünyaya doğma hakkı. Bu da gelecek nesillerin hakkı. Onun için çevre yatırımlarını destekleyen tüm belediyelere, belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplumsal dayanışmayı örgütleyen bir belediye başkanı oldu”

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda, ulaşımda, enerjide çok önemli projelere, yatırımlara imza atmaya devam ettiğini de belirten Erkek, “Her projenin de çevre dostu olmasına önem veriyorlar. Pandemide gördük, İzmir'in yaşadığı depremde, afetlerde, sel felaketlerinde gördük. İzmir son dönemlerde çok üzücü olaylar yaşadı. Belediye başkanımız sayın Tunç Soyer de bu dönemde toplumsal dayanışmayı örgütleyen bir belediye başkanı oldu. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, hakla birlikte olağanüstü bir toplumsal dayanışmayı gösterdi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen çok ciddi yatırımlara da imza attılar. İzmir Büyükşehir Belediyemizin ulaşımda otobüs filosunun üçte birini yenilediğini biliyoruz. Yaptığı bütün projeleri gururla yakından takip ediyoruz. Bu proje de bunlardan biri. Doğanlar ailesine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“200 milyonun üzerinde yatırım yaptık”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kendilerine her zaman destek verdiğini belirterek teşekkür etti. Doğan, bölgeye önemli yatırımların yapıldığını belirttiği konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye'de hepimiz günlük bir kilogram çöp üretiyoruz. Türkiye'de her gün 80 bin ton çöp üretiliyor. Biz toplam çöpün yüzde 20'sini işliyoruz. Halen işlenemeyen çöpler var. Bunların da ekonomiye kazandırılmasında yarar var. Sıfır atık dediğimiz bu projelerle 3.1 milyon ton sera gazı salımını engelliyoruz. Bu da 500 bin ağacın yeniden ekilmesi demek. En az 500 binden fazla aracın trafikten men edilmesi anlamına geliyor. Burada şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırım 17 milyon dolar yapıyor. Ama dolar sürekli değişiyor. 117 milyonluk yatırımımız da devam ediyor. 200 milyonun üzerinde bir yatırım yapmış olduk bölgeye. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri bizim çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Davut Doğan, Başkan Soyer'e ve Muharrem Erkek'e plaket verdi. Kurdele merasimini ardından katılımcılar tesisi gezdi.