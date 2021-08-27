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İzmir'de dalında kalan meyveler 'iyilik' için toplanıyor

İzmir'de başlatılan projeyle hasat sürecinde dalında kalan ürünler, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından toplanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

İzmir'de dalında kalan meyveler 'iyilik' için toplanıyor
27 Ağustos 2021 Cuma 11:47

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü, Spor Toto Spor Kulübü Başkanlığı, Ege İhracatçılar Birliği ve Uluslararası Damla Gönülleri Derneğince yürütülen Gönüllü Son Hasat Projesi, şeftali hasadıyla devam etti.

Proje kapsamında üreticinin hasadını bitirdikten sonra farklı sebeplerle toplamadığı ürünler gönüllü üniversite öğrencilerince toplanıyor.

İlk olarak topladıkları domatesi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllü öğrenciler, hasadı Selçuk ilçesinde şeftaliyle sürdürdü.

Şanlıurfa, Karabük, Mersin, İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen 50 üniversite öğrencisinin toplayarak kasalara koyduğu ürünler bir vakıfa veriliyor. Vakıf, bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gönüllü gençlerin "son hasadı" eylül ayında üzüm ile devam edecek.

"Gıdanı koru, sofrana sahip çık"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Bakanlığın "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" sloganının bir yıldır kamuoyunda yer aldığını söyledi.

Gıdaya her zaman sahip çıkmak gerektiğine değinen Özen, "Maalesef ürünün 3'te 1'ini tarlada bırakıyoruz. Bunu bırakmamak adına bir gıda bankacılığı da oluşturarak bu kısmı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Gönüllü gençlerden bazılarının ilk kez şeftali topladığını belirten Özen, tarımın geleceğinin gençlere emanet olduğunu, projenin tarım bilincinin artmasında da etkili olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, tarım ürünlerinde kayıp ve israfın önlenmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Burada gençlerin başrolde olması çok büyük bir sevinç. Çünkü tarıma gençlerin daha da eğilmesi lazım." diye konuştu.

Çad'lı Adam da gönüllü işçi

Gönüllü üniversite öğrencilerinden Çad vatandaşı Adam Abdouldjelil ise Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu dile getirdi.

İlk kez şeftali ağacı gördüğünü belirten Abdouldjelil, "Çok eğlenceli, güzel vakit geçiyoruz. İlk olarak domates hasadına katılmıştık. O da benim için ilkti. Şimdi ikinci. Üçüncüye de katılmak istiyorum." diye konuştu.

Nida Nur Duman da Mersin'den hasat için geldiğini, daha önce böyle büyük bir hasat etkinliğine katılmadığını belirterek, insanlara yardım etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ailesinin de tarım işleriyle uğraştığını, bu yüzden konuya biraz aşina olduğunu ifade eden Duman, ancak bazı arkadaşlarının hasat sürecinde şaşkınlık yaşadığını aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir iyilik #izmir meyve toplama
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