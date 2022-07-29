BİR SUÇ DUYURUSU DAHA!
BİR SUÇ DUYURUSU DAHA!
0
3 VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
3 VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
0
BANU ALKAN EVLENİYOR!
BANU ALKAN EVLENİYOR!
0
İLHAN İREM'DEN ACI HABER!
İLHAN İREM'DEN ACI HABER!
0
banner776

İzmir'de darp edilen kadın şoföre Başkan Soyer'den sürpriz!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, durak harici yolcu almadığı için darbedilen şoför Burçin Akça'ya, kullandığı otobüse binerek çiçek verdi. Soyer'e teşekkür eden Akça, "Hayatta her şey başımıza gelebiliyor. Ama bizim tüm bunlara inat işimize, mesleğimize sarılmamız lazım" dedi

İzmir'de darp edilen kadın şoföre Başkan Soyer'den sürpriz!
29 Temmuz 2022 Cuma 17:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki gün çalıştığı hatta durak harici yolcu almadığı için yumruk atılan kadın şoför Burçin Akça'ya sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Soyer, Burçin Akça'nın kullandığı 253 numaralı otobüse 9 Eylül Rektörlüğü'nün karşısındaki duraktan binip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Akça ise yolcuların arasında gördüğü Belediye Başkanı Soyer'e teşekkür etti.

Burçin Akça'ya çiçek veren Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İnşallah yüzün hep gülsün. Bir daha da böyle kötü bir olay yaşamamanı temenni ediyorum. Kalbimiz seninle" dedi. Soyer, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü belirterek, "Seni şimdi böyle görünce içim rahatladı. Çok mutlu oldum. Ailen de çok üzülmüştür. Senin çalışma azmini, hırsını, sevgini etkileyecek diye üzülüyordum ama görüyorum ki; bunlar seni yıldırmamış. Dirayetli duruşun çok kıymetli. Ne yapman gerekiyorsa; yaptın" diye konuştu.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıktıklarını ve mücadele ettiklerini ifade eden Soyer, "Bir kadın çalışanımıza yönelik saldırıya asla sessiz kalamazdık. Hukuki desteğimizle kurumsal olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

MESLEĞİMİZE SARILMAMIZ LAZIM'

Burçin Akça ise "Bütün meslektaşlarım hepsi bana sahip çıktı. Size ve bütün belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hayatta her şey başımıza gelebiliyor. Ama bizim tüm bunlara inat işimize, mesleğimize sarılmamız lazım. Bu benim mesleğim ve bunu yapmak zorundayım" dedi.

ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförünü darbeden G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #eshot #kadın şoför #darp #tunç soyer
Önceki Haber
İzmir'de balıkçıların yer kavgası ölümle bitti!
Sonraki Haber
Ezgi Mola'ya bir suç duyurusu daha!
İzmir'de balıkçıların yer kavgası ölümle bitti!
İzmir'de balıkçıların yer kavgası ölümle bitti!
0
İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
0
Oğluna otomobil sürprizi yapacaktı, şehit haberi geldi!
Oğluna otomobil sürprizi yapacaktı, şehit haberi geldi!
0
Küçük Asel, kalp nakli ile hayata tutundu
Küçük Asel, kalp nakli ile hayata tutundu
0
İzmir'de konut fiyatları yüzde 139 arttı!
İzmir'de konut fiyatları yüzde 139 arttı!
0
"Ayda Bebek Anaokulu" kayıtları başlıyor
"Ayda Bebek Anaokulu" kayıtları başlıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.