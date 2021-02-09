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İzmir'de deprem oldu

İzmir'de yine deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı

İzmir'de deprem oldu
09 Şubat 2021 Salı 10:32

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla açıklarında Richter ölçeğine 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30'da merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığı olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde olan deprem, İzmir'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deprem
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