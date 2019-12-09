İzmir'de drone yarışları heyecanı

Karşıyaka'da Teknik Drone Ligi düzenlendi. Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, drone pilotluğunun geleceğin mesleği olduğunu söyledi.

İzmir'de drone yarışları heyecanı
09 Aralık 2019 Pazartesi 11:16

Karşıyaka Belediyesi, Tech Drone League (TDL) tarafından drone sporunun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'DroneManya' şov yarışlarına ev sahipliği yapıyor. İzmir'de bir ilk olan organizasyon, 7- 8 Aralık tarihlerinde Bostanlı sahilindeki Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dev drone ve teknoloji buluşması için meydanda 2 bin 500 metrekarelik etkinlik alanı oluşturuldu ve özel güvenli pist kuruldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, kızı Alya ve oğlu Emre ile birlikte katıldı. Katılımcılar, VR gözlükle yarışları 3 boyutlu olarak izledi. Organizasyonda Türkiye'nin farklı kentlerinden 5 lisanslı drone pilotu yarıştı. Drone'larını özel gözlüklerinden takip eden pilotlar, engelleri aşarak en hızlı şekilde turlarını tamamlamaya çalıştı. Görüntüler seyirciler için led ekrana yansıtıldı. Konuklar, eğitmenler eşliğinde drone kullanma deneyimi de yaşadı. Çocuklar ve gençler üç boyutlu oyunlar, atölyeler ve robot yarışı gibi teknoloji içerikli aktivitelerle eğlendi.

Drone pilotluğunun geleceğin mesleği olarak görüldüğünü ve bir spor branşı olarak da hızla yaygınlaştığını ifade eden Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, "TDL, yarışlarının ve eğitimlerinin yanı sıra, drone teknolojileri, sporu ve mesleği hakkında farkındalık yaratmak için birçok şehirde DroneManya etkinlikleri düzenlemektedir. Bu organizasyonun asıl amacı yeni nesli geleceğe hazırlamak; onları pilot, mekanisyen, mekatronikçi, Ar-Ge'ci olarak yetişebilecekleri eğitimlere yönlendirmek" dedi.


Kaynak: DHA
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