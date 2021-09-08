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İzmir'de ehliyet soran polise bıçak çeken kişi...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. Bacağından vurulan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İzmir'de ehliyet soran polise bıçak çeken kişi...
08 Eylül 2021 Çarşamba 08:20

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Caddesi'nde denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerini gören 35 ALZ 622 plakalı motosiklet sürücüsü A.S., motosikletini park ederek arkadaşı ile tekel bayisine girdi. A.S.'den şüphelenen trafik polisleri, tekel bayine gelerek sürücüye ehliyet ve kimlik sordu.

Sinirlenerek ehliyetini vermek istemeyen A.S., polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından polis ekipleri, A.S.'yi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Müdahale sırasında, A.S.'nin polise bıçak çektiği ileri sürülürken, bir polis memuru tabanca ile ateş ederek A.S.'yi bacağından vurdu. Etkisiz hale getirilen A.S.'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınan A.S., tedavi edilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tekel bayinde incelemelerde bulundu. A.S.'nin kullandığı iddia edilen bıçak delil torbasına konuldu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekel bayisine giren A.S. ve arkadaşı alışveriş yaptığı sırada, arkasından bir trafik polisi geliyor. Daha sonra geri giden polis memuru, bu kez ekip arkadaşı ile tekrar markete geliyor. Burada A.S. ile polis memurları arasında bir tartışmanın yaşandığı görülüyor. Tartışmanın büyümesinin ardından A.S., polis ekiplerince etkisiz hale getirilmek istendiği sırada, müdahale eden trafik polisi tabanca ile ateş ederek A.S.'yi vuruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #ehliyet #polis ateş açtı
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