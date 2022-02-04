İzmir'de elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sayıları giderek artan elektrikli otomobiller için şarj istasyonu altyapısını güçlendiriyor. İZELMAN bünyesindeki 14 otoparka toplam 24 istasyon kuruldu. Elektrikli araç sahipleri otoparklardan yüzde 50 indirimle faydalanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2050’de “sıfır karbon” hedefi doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, kentte elektrikli taşıtların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. İZELMAN A.Ş. bünyesindeki 14 açık ve kapalı otoparka toplam 24 elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu.

İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, yıl sonuna kadar tüm otoparklarda şarj istasyonlarının yer almasının hedeflendiğini söyledi. Ersen, “2022 yılında İZELMAN A.Ş. bünyesindeki elektrikli araçların sayısını 74’den 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu araçların bir kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı olarak kullanmayı, bir kısmını da MOOV uygulamasına dahil etmeyi planlıyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli araçların kullanımını teşvik etmek amacıyla iş ortaklığı yaptığı araç paylaşım platformu MOOV uygulaması hakkında da bilgi veren Ersen, “Özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan araç paylaşım sistemine 15 tam elektrikli aracı konuşlandırarak, İzmirli hemşehrilerimizin tam elektrikli araçları MOOV uygulaması üzerinden kullanabilmelerini sağladık. Bu sayede temel hedefimiz, kentimizde karbon salımı düşük olan araçların yaygınlaşmasını sağlamak. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçların yaygınlaştırılması planlanmakta. Biz de aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk Yeşil Şehir Eylem Planı’nı hazırladı

Türkiye'nin ilk Yeşil Şehir Eylem Planı’nı hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerini azaltmak ve iklime dirençli bir kent yaratmak için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar sera gazını yüzde 40 azaltma taahhütleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkanlar Sözleşmesi'ne imza attı. Bu hedef doğrultusunda enerji ve iklim eylem planları hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son olarak iklim kriziyle mücadele kapsamında 2050’ye kadar net sıfır karbon salımını amaçlayan “Şehirler Sıfıra Yarışıyor” (Cities Race to Zero) programına katıldıklarını ve 2050 için net sıfır karbon salım hedefi koyduklarını açıkladı. Toplu ulaşımda 20 tam elektrikli otobüs ile hizmet veren Büyükşehir, 2022 yılında 100 elektrikli otobüs alımı için çalışma başlatacak.

Şarj istasyonu olan otoparklar



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