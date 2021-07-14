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İzmir'de emniyette devir-teslim töreni

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti

İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:05

Cumhurbaşkanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan karşılama törenine İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı. Çiçekle karşılanan Şahne, kendilerini karşılayan görevli personelle tokalaştıktan sonra tören takımına selam verdi.

Mehmet Şahne, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in emniyet binası girişindeki balmumu heykeliyle motosikletini de inceledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #İZMİR EMNİYETİ #hüseyin aşkın
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