İzmir'de esnaf isyanı: Ayakta kalabilmek için direniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği kısıtlamalar esnafı etkilemeye devam ediyor. İzmir esnafı da elektrik-su faturaları ve kira giderlerini karşılayamadığını söyleyerek karara tepki gösteriyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen ek tedbirlerle çalışma saatleri azalan ve sadece paket servise kalan restoran, kafe ve bar işletmecileri, duruma tepkili. İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı Alsancak semtinde esnafın bir kısmı, Ramazan ayı ile başlayan kısmi kapanma kararının ardından kapısına kilit vurdu. Sadece paket servisle personel, kira ve fatura giderlerini karşılayamadıklarını belirten esnaf, "Bitik durumdayız. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz. Artık iş yerlerimizi komple kapatsınlar da kurtulalım" diye hükümete tepki gösterdi.

20 yıldır kafe işlettiğini belirten Çetin Beci, "Bitik durumdayız. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz. Ya açsınlar ya da hepten komple kapatsınlar, kurtulalım. Faizle kredi verdiler. İş olmayınca bu parayı nasıl ödeyeceğim. Elde var sıfır. Tüm bankalara 500 bin lira borcum var. Ev almıştım, onun da kredisini ödeyemiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben kendi adıma 5 kuruş destek almadım. Artık bu iş düzelse bile 4-5 yılda anca toparlarız kendimizi" dedi.

'Paket servis yeterli olmuyor'

Bir başka esnaf Burak Açıl ise paket servis ile dükkan kirasını bile çıkaramadıklarını söyledi. Burak Açıl, "Pandemi bizi aşırı kötü etkiledi. Son alınan tedbirler bu etkiyi daha da artırdı. Saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı geldi. Şu an Kordonboyu aşırı derecede kalabalık. ancak burada kimse oturamıyor. Milletin cebinde zaten 50 liradan fazla para yok. Elektrik, su ödemelerimiz sürüyor. Mülk sahipleri kira konusunda yardımcı olmuyor" diye konuştu.

"Ekmeğimize engel oluyorlar" diyen restoran işletmecisi Mehmet Göker, "Biz işletmeci olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Buna rağmen sadece paket servise açığız. Ben 30 metrekarelik dükkanımda bir sağa bir sola iki masa koysam yine ekmeğimi kazanırım. Bunun açılması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde. Kapat dediler kapattık. Bütün restoranlar kapalı ama kongreler yapıldı. Otellerde rezervasyonlar açık. Lütfen bizi de artık duysunlar" dedi.

Pandemi sürecinde kira, fatura ve personel giderlerini ödemekte zorlandıklarını belirten lokantacı Gülizar Göl şöyle konuştu:

Paket servis var ama durumumuz hiç iç açıcı değil. Dükkanı çeviremiyoruz, kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Yeni kararlar bizim için zaten kötü giden işleri daha da kötü hale getirdi. Süreyi iyice kısalttılar. Akşam 7'ye kadar 3-5 tane paket yapacağız da para kazanacağız. Dükkan sahipleri sıkıştırıyor, kira konusunda hiç tolerans tanımıyorlar. Ayakta kalabilmek için direniyoruz. Devletten ne kira yardımı ne de başka bir destek alamadım. Devlet bizim kiramızı elektriğimizi suyumuzu ödese yine geçiniriz ama yok. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız sonra kepenkleri kapatıp gideceğiz.

'Bin lira toplayıp devlete gönderelim'

Alsancak Kordon'da kafe işletmecisi Engin Bulut ise şunları söyledi:

20 senedir bu işi yapıyorum. Gidişat çok kötü. İnsanlar sahil tarafında çimlerde oturuyorlar. Ancak mekanlarda oturmak yasak. Çalışanlarımız var. Bu civardaki her mekanın 15-20 çalışanı var. Onlar da mağdur ediliyor. Esnaf olarak bir destek aldığımızı söyleyemeyiz. Burada kiralar Alsancak gibi yerlerde 25-50 bin TL arasında. Devlet bin lira kira yardımı veriyor. O bin liraları esnaf kendi aralarında toplayıp devlete gönderebilir. Bu konuda çok mağduruz. (Birgün)