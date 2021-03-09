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İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın!

İzmir’in Çiğli ilçesindeki göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın endişe yarattı. Merkezde bulunan göçmenler tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale ile söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi

İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın!
09 Mart 2021 Salı 08:49

Yangın, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Harmandalı mevkisindeki 9685 sokakta bulunan İl Göç İdaresi  Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde çıktı. Merkezin üçüncü katında bulunan daireden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle yoğun dumanın yayıldığı 2 odaya da müdahale etti. Yapılan çalışma ile yangın söndürülürken, odalarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bu arada yangın nedeniyle binada bulunan göçmenler, tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıktığı odalarda maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinince yarın açıklama yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #yangın #izmir yangın
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