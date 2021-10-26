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İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Balçova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
26 Ekim 2021 Salı 08:32

Feci kaza İzmir'in Balçova ilçesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Balçova yönünden Konak tarafına giden 25 yaşındaki Barışcan Kılıç'ın yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan tel örgüleri aştı daha sonra da ağaca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını durdurarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde sürücü Barışçan Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, kimliği öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle hafif ticari araca sıkışarak yaşamını yitiren Barışcan Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekiplerinin yaptığı müdahale ile araçtan çıkartıldı. Cenaze aracına koyulan Kılıç, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #balçova kaza #izmir trafik kazası
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