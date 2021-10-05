ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
0
DONDURMA MUTLU EDİYOR
DONDURMA MUTLU EDİYOR
0
EV FİYATINA FORMA!
EV FİYATINA FORMA!
0
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
0

İzmir'de hastane ulaşımı kolay olsun diye yürüyen merdiven yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'da Hatay Metro İstasyonu ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan 166 sokağa yaya ulaşımını kolaylaştırmak için yürüyen bant ve yürüyen merdiven yapacak. Dik yokuş nedeniyle hastaneye ulaşmakta zorluk çeken yurttaşlar ile engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak düzenleme için 14 Ekim'de ihaleye çıkılıyor

İzmir'de hastane ulaşımı kolay olsun diye yürüyen merdiven yapılacak
05 Ekim 2021 Salı 10:37

Araç trafiğinin yanı sıra yaya trafiğinde de hayatı kolaylaştıracak insan odaklı yatırımları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar 166 sokak için hazırladığı düzenleme projesi için 14 Ekim 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkıyor. Hatay Metro İstasyonu ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan ve her gün binlerce İzmirlinin kullandığı 166 Sokak, hazırlanan düzenlemeyle baştan aşağı yenilenecek.

Hastaneye ulaşım rahatlayacak


İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, sokağın eğimli yapısı ve günlük kullanımı göz önünde bulundurularak yurttaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretildi. 166 sokağa 6 adet yürüyen bant ve 1 adet yürüyen merdiven yapmak için ihaleye çıkma kararı alındı. Yer tesliminin ardından başlayacak imalat çalışmaları 8 ayda tamamlanacak. Projede engelli ulaşımına uygun hidrolik asansör bulunuyor. Yürüyen bantların üst kısmında gölge alan yaratmak için pergole sistemi olacak. 166 Sokak çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak estetik bir görünüme kavuşturulacak. 

Etiketler; #izmir #izmir hatay #hatay 166 sokak #hayat yürüyen merdiven
Önceki Haber
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
Sonraki Haber
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı
İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı
0
Emeklilerden fahiş fiyat isyanı: Tencerelerde taş kaynıyor
Emeklilerden fahiş fiyat isyanı: Tencerelerde taş kaynıyor
0
Müdür yardımcısına cinsel taciz suçlaması
Müdür yardımcısına cinsel taciz suçlaması
0
Buca bütçesini yüzde 56 artırdı
Buca bütçesini yüzde 56 artırdı
0
İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
0
İzmirli depremzedelere güzel haber! Bayraklı Belediyesi o kararı onayladı
İzmirli depremzedelere güzel haber! Bayraklı Belediyesi o kararı onayladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.