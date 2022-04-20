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İzmir'de havaların ısınması ile ortaya çıkan kötü kokunun sebebi ne? Uzmanlar açıkladı...

İzmir'de havaların ısınması ile ortaya çıkan kötü kokunun sebebi ne? Uzmanlar açıkladı...
20 Nisan 2022 Çarşamba 09:16

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte İzmir'in kronikleşen koku sorunu her sene olduğu gibi bu senede gün yüzüne çıktı. Uzmanlar, kokunun derelerin betonlanmasından ve kirli suların derelere bırakılmasından kaynaklandığını belirtirken sorunun çözümünün ise mümkün olduğunu belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in Halkapınar bölgesinde her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan kötü koku yeniden kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan kötü koku vatandaşları rahatsız ederken sosyal medya platformlarında ise "Koku, baharın gelişini hatırlattı" yorumlarına neden oldu. Uzmanlar ise bölgedeki kokunun dere tabanlarının beton kaplı olmasından ve kirli suların arıtılmadan derelere bırakılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Kokunun en büyük nedeni: Beton

Halkapınar bölgesindeki koku sorununun uzun yıllardır devam ettiğini belirten İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maalesef bölgedeki kötü kokunun en büyük nedenlerinden bir tanesi dere tabanlarına beton atılması. Derelerin betonlaştırılması büyük yanlıştı. Biyolojik olarak bu körfezin ölmesi demektir. Ayrı bir kokuda uzun süre yağış olmadığı günlerde rögarlardan geliyor. Sanırım yeterli temizlik yapılmıyor. Bu noktada da belediyenin yağış olmadığı dönemlerde daha dikkatli olması lazım" dedi.

Koku sorunu anlık pansumanlarla çözülmez

İzmir'in koku sorunun çözülebileceğini de kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Kentin koku sorunu çözülür ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın vefatı sonrası yönetimde büyük bir çöküş yaşadık. Çünkü, Piriştina'nın vefatı öncesi 2002'de büyük kanal projesi bitiminin ardından arıtmaların devreye girmesiyle denizin rengi mavileşmişti. 2004 yılından sonra ise körfez yeniden eski kötü günlerine dönmeye başladı. Sanırım yeniden fabrikalar kirli sularını bırakmaya başladılar. Maalesef İzmir Körfezi'ne ciddi anlamda kaçak kirli su deşarjı var, arıtılmadan gelen sular var. Bazı projeleri zaman zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden incelemek için istiyorum ama akademisyen olmama rağmen hiçbir şekilde verilmiyor. Koku sorunun nedenlerini 20 yıldır anlatıyorum. Bu sorun anlık pansuman çözümlerle giderilemez. Saçma sapan bir şekilde dereleri kireçliyorlar. Bunlar pansuman bile değil. Burada yapılması gereken bütün her şeyin arıtılarak derelere ve denize verilmesi. Bütün fabrikaların arıtmalarının çalışması lazım" diye konuştu.

"Betonlarsanız kokutursunuz"

Körfeze akan derelerin tabanlarının beton atılmasını "katliam" olarak nitelendiren Prof. Dr. Yaşar, "Dere tabanlarındaki betonların kırılması gerekir. Dere tabanına beton atamazsınız. Betonlarsanız kokutursunuz" ifadelerini kullandı. 

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