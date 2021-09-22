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İzmir'de huzurevi sakinleri gönlünce eğlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi'nin sakinleri, İzmir Körfezi'nin simgelerinden Bergama Vapuru ile tura çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile doyasıya eğlenen huzurevi sakinleri, turdan memnun ayrıldı

İzmir'de huzurevi sakinleri gönlünce eğlendi
22 Eylül 2021 Çarşamba 15:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşan 65 yaş üzeri İzmirlilere moral desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerini Körfez turunda buluşturdu. İzmir Körfezi’nin 70 yıllık emektarı Bergama Vapuru'nun keyfini çıkaran huzurevi sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılan özel tur iki saat sürdü.

“Çok güzel bir gün geçirdik”


İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürü Gülgün Yılmaz, “Çok güzel bir gün geçirdik, herkes çok mutluydu. Uzun bir pandemi süreci yaşadık. Körfez turu, huzurevi sakinlerine moral ve motivasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #huzurevi #bergama vapuru
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