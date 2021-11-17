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İzmir'de iki grup silahlarla çatıştı: 10 gözaltı

İzmir Buca'da iki grup arasında silahların da kullanıldığı bir çatışma çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 10 kişi gözaltına alındı. Şehrin göbeğinde insanların silahlarla duvarların arkasına sığınarak birbirine ateş ettiği görüntüler ise şaşkınlık ve korku ile karşılandı

İzmir'de iki grup silahlarla çatıştı: 10 gözaltı
17 Kasım 2021 Çarşamba 09:39

İzmir'in Buca ilçesinde, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan, pompalı tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada çevredeki araçlarda hasar oluştu. Helikopterle de takip edilen olayda 10 şüpheli gözaltına alınırken, bir grubun, duvarın arkasına saklanıp ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gediz Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, pompalı tüfekle ve tabancalarla sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterle de takip edilen olayda 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Öte yandan, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; bir grubun, duvarın arkasına saklanıp ateş ettiği yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #silahlı çatışma #buca silahlı çatışma #silahlı kavga
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