İzmir'de işitme engelli ailelerin çocuklarına eğitim desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “engelli dostu kent” vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yine bir ilke imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli ebeveynlerin konuşabilen veya konuşamayan çocuklarına eğitim desteği veriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “engelli dostu kent” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi işitme engelli ebeveynlerin konuşabilen çocukları CODA’lara ve konuşamayan çocukları DODA’lara eğitim desteği sağlıyor. İşaret dili kullanılan ailede doğan bir çocuğun Türkçe dil gelişimi olarak akranlarından geride kalmasını önlemeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 3-6 yaş ile 6-12 yaş aralığındaki çocukları sosyal ortamda bir araya getiriyor. Bu sayede okul öncesi dönemdeki çocukların dil gelişimi, okul dönemindeki çocukların ise ödev yapma, eksik konuları tamamlama, test çözme becerisi gibi eğitimlerine destek sağlanıyor.

“Destek vermek istiyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde İşaret Dili Eğitmeni ve Proje Koordinatörü Melek Uslular, “İşitme engelli, sağır ve dilsiz ailenin konuşan, çift kültürle büyüyen çocuklarına CODA diyoruz. İşitme engelli, sağır ve dilsiz anne babanın konuşamayan işitme engelli çocuklarına da DODA diyoruz. Bu kapsamdaki 3-12 yaş arası çocuklarımıza okul öncesi ve branş dersleri konusunda destek veriyoruz” dedi.

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve İşaret Dili Tercümanı Özlem Polat ise “Ben de bir CODA’yım. CODA’ların eğitimde yaşamış olduğu zorlukların farkında olarak bu konuda adım atılması gerektiğine karar verdik. Özellikle okul öncesi CODA’lar sözel uyarana çok az maruz kaldıkları için dil gelişimlerinin desteklenmesi gerekiyor. Akademik anlamda desteğe ihtiyacı olan CODA’ların da ebeveyn sorumluluğunu paylaşarak anne ve babalarına yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Aileler de memnun



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara verdiği eğitimler, velileri de bir hayli memnun ediyor. İşitme engelli ebeveyn Sena Şahan, “Ailem konuşan bir aileydi. Sağır olarak bir tek ben vardım. Üç yaşında oğlum var, kendisi CODA. Bu projeyi duyunca çok mutlu oldum” dedi.

İşitme engelli ebeveyn Ece Meriç, “Oğlum birinci sınıfa başladı. Çocuğum CODA olduğu için nasıl eğitebilirim diye sıkıntı yaşıyordum. Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesinden çok memnunuz” diye konuştu.

İşitme engelli ebeveyn Sevcan Erşan, “Eşim, ben ve çocuğum işitme engelliyiz. Annem babam işitme engelli oldukları için eğitimde çok zorluk çektik. Çocuğum bir yaşına geldiğinde, nasıl iletişim kurabilirim diye çok üzüntü yaşadım. Kaynaştırma okulunda da iletişim kopukluğu olunca normal bir okula yazdırdım. Eğitim konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Özellikle de dil gelişimi konusunda. Bu projeyle bize böyle bir imkân sağlandığı için çok teşekkür ederiz” dedi.

Üçüncü sınıfa giden işitme engelli Tanem Erşan ise “Okuldan çıktıktan sonra buraya geliyorum. Aldığım eğitimlerden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.