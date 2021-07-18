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İzmir'de kaçak alkol ele geçirildi!

İzmir'de kaçak alkol ele geçirildi!
18 Temmuz 2021 Pazar 07:41

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 138 litre kaçak olarak imal edilen etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemalpaşa Mahallesindeki bir depoda, yasa dışı olarak etil alkol üretildiği ihbarını değerlendiren polis, fiziki takip sonrası operasyon gerçekleştirdi. Depoya yapılan baskında tanklarda, bidonlarda, plastik şişelerde işleme alınmış 6 bin 138 litre ayrıştırılmamış, 2 bin litre de sahte etil alkol ele geçirildi. İş yerinde ayrıca 500 lile 10 bin litre kapasiteli 7 tank, 1 arıtma makinası, çeşitli markalara ait 97 bin etil alkol etiketi, 105 bin hologram, koli sarma makinası, folyo kapatma makinası, 200 adet 1 litrelik plastik şişe, 7 bin 240 adet 5 litrelik bidon da ele geçirildi. 

Olayla bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve '4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #sahte alkol #sahte içki
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