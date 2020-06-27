İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 672 bin makaron ile 1772 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
27 Haziran 2020 Cumartesi 11:16

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 28 adres ile 5 araca yönelik eş zamanlı operasyonda 4 milyon 672 bin 400 makaron, 15 bin 300 doldurulmuş sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 1772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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