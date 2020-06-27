İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 672 bin makaron ile 1772 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 28 adres ile 5 araca yönelik eş zamanlı operasyonda 4 milyon 672 bin 400 makaron, 15 bin 300 doldurulmuş sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 1772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.