İzmir'de kaza yapan sporcu hayatını kaybetti!

İzmir Dikili'de 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Mehmetcan Coşkun, motosikletle traktöre çarparak hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün Sahil Siteleri yolunda meydana geldi. Okul Sporları Yıldız Erkekler İzmir İl müsabakalarında bilek güreşi şampiyonu olan Mehmetcan Coşkun yönetimindeki motosiklet, traktöre çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmetcan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Dikili Salihler 80.Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olduğu ve İzmir'i Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda hazırlandığı öğrenilen Coşkun'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salihler köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.