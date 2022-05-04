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İzmir'de kaza: Yaralılar var!

İzmir'de kaza: Yaralılar var!
04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:12

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması ile meydana gelen  kazada 5 kişi yaralandı
 

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kahrat Mahallesi Gökçen- İlkkurşun yolu ile Kızılcahavlu yolunda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 AFP 560 plakalı otomobil ile F.A. yönetimindeki 09 DM 800 plakalı otomobil çarpıştı. Hız ve şerit ihlali nedeniyle meydana gelediği belirtilen kazada iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tire ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #trafik kazası
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