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İzmir'de kazada ölen 6 kişi toprağa verildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste ölen 8 kişiden 6'sı için Kınık'ın Taştepe Mahallesi'nde toplu cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı tören sonrası cenazeler toprağa verilirken, şoför İlhan Suay, Aziziye Mahallesi'nde defnedildi. Kazada ölen Dudu Özcan'ın (8) cenazesi ise toprağa verilmişti

İzmir'de kazada ölen 6 kişi toprağa verildi
10 Ağustos 2021 Salı 14:40

Kaza, geçen pazar, saat 18.00 sıralarında Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edip yaşadıkları Kınık'a dönmek için yola çıkanları taşıyan İlhan Suay (55) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüs, çarptığı ağaçta asılı kaldı. Kazada, şoför İlhan Suay ile Gönül Özcan (60), Elif Karadağ (57), Neriman Onuş (51), Ümmühan Kandemir (50), Sude Onuş (11), Remzi Kandemir (7) ve Dudu Özcan (8) yaşamını yitirdi. Ayrıca 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde, sürücünün viraja hızlı girince direksiyon kontrolünü yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Ali Kandemir (74) ise, minibüsün virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak bölüme inerek savrulduğunu söyledi. Kazada ölen 8 kişiden Dudu Özcan'ın (8) cenazesi dün Taştepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Taştepe Mahalle Muhtarı Erdem Nuray, kazada ölenlerin yakın akraba olduklarını belirterek, "Almanya'dan gelen bir gencimizin kurban adağını türbeye götürmüşler. O genç kendi özel aracındaymış. Biri komşu köyden, diğer cenazeler bizim köyden. Teyzemiz, amcamız, halamız, torunları vardı, hepsi akrabamızdı. Köyümüzde 2 sene önce bir yıldırım faciası yaşamıştık. Baba, kız vefat etmişti ama bu kadar ağır bir facia yaşamamıştık. Ölenlerden 3'ü çocuk. Çok üzgünüz" dedi.

Kazada yaşamını yitiren diğer kişilerin cenaze işlemleri bugün tamamlanıp yakınlarına teslim edildi. Şoför İlhan Suay'ın cenazesi Aziziye Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ölen Remzi Kandemir, Neriman Onuş, Sude Onuş, Gönül Özcan, Ümmühan Kandemir ve Elif Karadağ için ise Kınık'ın Taştepe Mahallesi'ndeki cemevinde toplu tören düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, kılınan namaz sonrası cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #kınık cenaze #kemalpaşa kaza
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