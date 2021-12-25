İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0
FELCE DE NEDEN OLABİLİR
FELCE DE NEDEN OLABİLİR
0
22 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
22 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
0
MUHTARLIKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR
MUHTARLIKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR
0

İzmir'de kazaların en çok olduğu 11 nokta belirlendi

İzmir'de kazaların en çok olduğu 11 nokta belirlendi
25 Aralık 2021 Cumartesi 12:07

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 11 kara nokta belirledi.

Kentte 1 Ocak-15 Aralık tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 9 bin 398 trafik kazasında 64 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin kişi yaralandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kaza Analiz Ekibi", trafik kazalarını azaltmak ve yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 1 Ocak-15 Aralık 2021 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 11 nokta belirlendi.

Buna göre, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 17 trafik kazasıyla Anadolu Caddesi Serinkuyu Kavşağı geldi.

Bunu Yeşillik Caddesi'ndeki Karabağlar Belediyesi önü 15, Paşa Köprü Mezarlığı önü 14 kazayla takip etti.

Tedbirler sayesinde kazalarda yüzde 30 azalma

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine, 11 kara noktadaki trafik güvenliğini tehlikeye sokan kusurları ilgili kurumlara aktararak önlem aldıklarını söyledi.

Etken olan yer ve ihlallere yönelik denetim sonucu son aylarda bu noktalardaki kazalarda yüzde 30'luk düşüş sağlandığına dikkati çeken Özsagulu, kontrollerin sürdüğünü, sayının daha da azalmasını beklediklerini kaydetti.

Bu noktalarda sürücülerin trafik kurallarına hassasiyet göstermesinin önemine işaret eden Özsagulu, özellikle aşırı hız, hatalı sollama, trafik ışığı ihlali ve cep telefonu kullanımının kaza riskini artırdığını, emniyet kemeri ve kask kullanılmamasının da yaralanma ve ölüm oranını arttırdığını dile getirdi.

İzmir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kaza Analiz Ekibi'nin belirlediği kara noktalar şöyle:


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir kara nokta #izmir trafik kazası
Önceki Haber
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
Yaşadığı köyün gönüllü çöpçüsü oldu
İzmir yeni yıla hazır
İzmir yeni yıla hazır
0
İzmir'de seçmenin Cumhurbaşkanı tercihi: Mansur Yavaş
İzmir'de seçmenin Cumhurbaşkanı tercihi: Mansur Yavaş
0
Yaşadığı köyün gönüllü çöpçüsü oldu
Yaşadığı köyün gönüllü çöpçüsü oldu
0
Aile boyu torbacı çıktılar!
Aile boyu torbacı çıktılar!
0
Kur korumalı mevduat, gayrimenkule darbe vuracak
Kur korumalı mevduat, gayrimenkule darbe vuracak
0
Bir öğretmen dayağı da İzmir'den: Tokat attı duvara fırlattı
Bir öğretmen dayağı da İzmir'den: Tokat attı duvara fırlattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.