İzmir'de kış lastiği zorunluluğu var mı?

İzmir'de, şehir içi taşımacılıkta kış lastiği takma zorunluluğu aranmayacağı ancak şehirlerarası kara yollarında bu zorunluğunun devam edeceği bildirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklığının 7 derecenin altında sıcaklıklarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Kış lastiği uygulamasının ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak karar alma yetkisinin ilgili valiliklere bırakıldığı anımsatılan açıklamada, "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler ile ilimizde hava sıcaklıklarının, Aralık 10.9, Ocak 9.1, Şubat 10.8 ve Mart 13.2 derece olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, kış lastiği ile ilgili uygulamalarda, bakanlıkça belirlenen ortalama sıcaklık değeri 7 derecenin üzerinde olduğundan ilimiz genelinde yük ve yolcu taşımacılığı dahil hususi araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu aranmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şehirlerarası kara yollarında 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.