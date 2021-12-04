GÜNEŞ TUTULMASI MEYDANA GELDİ
GÜNEŞ TUTULMASI MEYDANA GELDİ
0
SİVİLCEYE ÇÖZÜM OLDULAR
SİVİLCEYE ÇÖZÜM OLDULAR
0
NASA UYARDI: ÇARPMASI BEKLENİYOR
NASA UYARDI: ÇARPMASI BEKLENİYOR
0
DİNOZOR KALINTILARI BULUNDU
DİNOZOR KALINTILARI BULUNDU
0

İzmir'de kış lastiği zorunluluğu var mı?

İzmir'de, şehir içi taşımacılıkta kış lastiği takma zorunluluğu aranmayacağı ancak şehirlerarası kara yollarında bu zorunluğunun devam edeceği bildirildi

İzmir'de kış lastiği zorunluluğu var mı?
04 Aralık 2021 Cumartesi 13:26

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklığının 7 derecenin altında sıcaklıklarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Kış lastiği uygulamasının ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak karar alma yetkisinin ilgili valiliklere bırakıldığı anımsatılan açıklamada, "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler ile ilimizde hava sıcaklıklarının, Aralık 10.9, Ocak 9.1, Şubat 10.8 ve Mart 13.2 derece olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, kış lastiği ile ilgili uygulamalarda, bakanlıkça belirlenen ortalama sıcaklık değeri 7 derecenin üzerinde olduğundan ilimiz genelinde yük ve yolcu taşımacılığı dahil hususi araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu aranmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şehirlerarası kara yollarında 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kış lastiği #kış lastiği zorunluluğu
Önceki Haber
Şanlıurfa'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu Mersin'de: Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu
Resim yaparak hayata tutundu, kanseri yendi
Resim yaparak hayata tutundu, kanseri yendi
0
Soyer: Doğanın tasarımına dönmeye gayret ediyoruz
Soyer: Doğanın tasarımına dönmeye gayret ediyoruz
0
İzmir Marina'ya Mavi Bayrak
İzmir Marina'ya Mavi Bayrak
0
İzmir'de bir kişi ağaçların arasında intihar etti!
İzmir'de bir kişi ağaçların arasında intihar etti!
0
Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp öldürdü!
Evini bastığı kayınpederini defalarca bıçaklayıp öldürdü!
0
Buca’da Tekerlekli Sandalye Maratonu heyecanı
Buca’da Tekerlekli Sandalye Maratonu heyecanı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.