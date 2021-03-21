İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kentin sahil bölgeleri, alışveriş ve eğlence mekanlarının yoğun olduğu noktalarda araçlardan anonslarla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasını istiyor. Toplu taşıma araçlarında da temizlik ve yolcu yoğunluğu denetimleri sıklaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kontrollü normalleşmenin ardından kentteki denetimlerini daha da sıklaştırdı. Zabıta memurları, sahil bantlarında, kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sahadaydı. İşletmelere mesafe kuralına uymayı kolaylaştıracak çıkartmalar yapıştırıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dolmuş, taksi, servis gibi toplu taşıma araçlarında da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Araç içlerinde yolcu yoğunluğu ile hijyen kurallarını inceleyen ekipler, rutin temizlik işlemlerine uygunluğu da kontrol etti. Bunların yanı sıra dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünlerinin içerisine su katılma riskine karşı da kontroller yapıldı. Zabıta memurları kurallara uyulmadığını tespit ettikleri araçları, bağlı oldukları İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bildiriyor.

Yurttaşlara teşekkür

Zabıta Amiri Vedat Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yetkili olduğu sahil, cadde, meydan, bulvarlarda sosyal mesafenin korunması, maske takılması, hijyen kuralları ile ilgili çalışmaların sürekli yapıldığını ancak kontrollü normalleşmeyle birlikte bu denetimlerin artırıldığını söyledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokaklarda sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yaptığını belirten Vedat Ayyıldız, Çevre İmar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise otogar ve alışveriş merkezlerinde sosyal mesafenin korunması için çalışma yürüttüklerini ifade etti. İzmir'de yaşayan yurttaşların, kurallara karşı duyarlı olduğunu vurgulayan Ayyıldız, “Kurallara uyan ve bize yardımcı olan yurttaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.