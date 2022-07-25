GELİNE 5 KİLO ALTIN TAKILINCA...
GELİNE 5 KİLO ALTIN TAKILINCA...
0
GÖSTERİ MERKEZİNDE ÖLÜME TEPKİ
GÖSTERİ MERKEZİNDE ÖLÜME TEPKİ
0
TİROİD KANSERİNE DİKKAT!
TİROİD KANSERİNE DİKKAT!
0
DÖVMESİ OLANLAR...
DÖVMESİ OLANLAR...
0
banner776

İzmir'de kumar baskını: 82 kişiye ceza kesildi!

İzmir'in Bornova ilçesindeki 2 kahveye yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye toplam 149 bin 158 TL ceza kesildi, 1 kişinin üzerinde de esrar bulundu

İzmir'de kumar baskını: 82 kişiye ceza kesildi!
25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:13

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'da Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 kahvede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceki gün yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye 149 bin 158 TL ceza kesildi. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken, İ.A. ve Ö.T. hakkında, 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

Gökdere Mahallesi'ndeki kahvede yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesiyle, şüphelilerden Ö.K.'nin üzerinde 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Ö.K. hakkında da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kumar #izmir kumar
Önceki Haber
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın ve torunu öldü!
Sonraki Haber
Gösteri merkezinde yunus ölümüne tepki
İzmir’in sokakları çocukların
İzmir’in sokakları çocukların
0
Konak-Bornova arası 10 dakikaya inecek
Konak-Bornova arası 10 dakikaya inecek
0
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın ve torunu öldü!
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın ve torunu öldü!
0
Bayraklı’da 2 yılda 41 ihale “elektronik” olarak yapıldı
Bayraklı’da 2 yılda 41 ihale “elektronik” olarak yapıldı
0
Köpeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı!
Köpeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı!
0
İzmir'de ilginç olay! Hırsız sandığı motosikletliye otomobili ile çarptı!
İzmir'de ilginç olay! Hırsız sandığı motosikletliye otomobili ile çarptı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.