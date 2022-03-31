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İzmir'de litrelerce sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bin litrenin üzerinde çeşitli türlerde sahte içki ele geçirildi

İzmir'de litrelerce sahte içki ele geçirildi
31 Mart 2022 Perşembe 12:33

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 ilçedeki önceden belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 80 litre sahte rakı, 978 litre şarap, 9 litre viski, 10 litre votka, 3 bin 840 sahte TAPDK bandrolü, 1750 etiket, 320 boş şişe ve 6 litre aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı KMK hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte içki #operasyon
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