İzmir'de mevsimlik işçiler aşılanıyor

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl genelinde aşı hakkı tanımlanan mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 Aşı uygulaması başladı

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kenti ziyaret ederek, mobil aşılama ekipleri ile birlikte Kovid-19 aşı çalışmalarına katıldı.

Sağlık Müdürü ziyaretinde sağlık çalışanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, aşılanan vatandaşlarla sohbet etti. Op. Dr. Öztop yaptığı açıklamada; “Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü sağlık problemleri mobil sağlık ekiplerimiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen, 50 yaş üstü tarım işçilerimizin de Kovid-19 aşısını bulundukları çadır kente yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım işçileri ise ekiplerin çadırlarına kadar gelip aşı yapmalarından duydukları memnuniyeti belirttiler.

İzmir ‘de mevsimlik işçilerin belirlenen program dâhilinde aşılanmaya devam edeceği belirtildi.