İzmir'de öğrenciler artık çamaşırlarını ücretsiz yıkayabilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Gençlik Festivali’nde müjdesini verdiği projelerden biri daha hayata geçirildi. Üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmeti Bornova’da başladı. Kısa bir süre sonra Çiğli ve Buca’da da açılacak çamaşırhanelerle yıl içinde 40 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu kapsamında 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzmir Gençlik Festivali’nde verdiği müjdelerden biri daha hayata geçti. Üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmeti Bornova’da başladı. Ege Üniversitesi kampüsünün karşısında açılan çamaşırhaneye ilgi yoğun oldu. Kısa bir süre sonra öğrenci hareketliliğinin fazla olduğu Çiğli ve Buca’da da ücretsiz çamaşırhaneler hizmete girecek. Beyaz eşyası olmayan öğrencilerin randevu sistemiyle haftada bir kez yararlanacağı çamaşırhanelerle yıl içinde 40 bin öğrenciye hizmet verilmesi hedefleniyor.



Hizmetten kimler faydalanabilecek?



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, öğrencilerin Bizİzmir uygulaması üzerinden randevu oluşturabileceğini söyleyerek “Öğrenci belgelerini yüklemeleri ve kayıt olmaları yeterli olacak. Yurtlarda kalmayan, ailesi yanında ikamet etmeyen ve çamaşır yıkama hizmetinden faydalanamayan öğrencilerimize destek vereceğiz. Bornova’da açılan çamaşırhaneyle yılda 13 bin öğrencimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Çiğli ve Buca’nın da açılmasıyla yıl içinde projeden 40 bin öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz” dedi.

“Öğrencileri düşünen Başkan Soyer’e teşekkür ediyoruz”



Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Tuğba İnal ise “Şehir dışından geldiğimiz için beyaz eşya ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Böyle bir hizmetin sunulması çok iyi oldu. Öğrencileri düşünen ve bu yönde çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı bölümde okuyan Fatma Sürer de projenin çok anlamlı olduğunu belirterek “Arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum ve çok mutlu oldum. Katılmak istedim. Haftada bir kere geliyorum. Bize ve ailelerimize çok faydası dokundu” dedi.



“Zor günlerden geçiyoruz”



Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencisi Adem Yiğit de projeyi duyunca çok mutlu olduğunu söyleyerek “Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Hele biz öğrenciler epey zorlanıyoruz. Başkanımızın gençler için yaptığı kampanyalar bu yüzden çok önemli. Çok mutluyuz. Umarım devamı gelir. Festivalde verilen biletler, metroda verilen yemekler, ücretsiz internet, ulaşımdaki öğrenci indirimleri bize fayda sağlıyor zaten. Arkadaşlarımız da bu etkinliklerden yararlansın. Başkanımızı da tebrik ediyoruz, bizim hep arkamızda, bizi hiç yalnız bırakmadı” diye konuştu.