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İzmir'de öğretmene cinsel istismar suçlaması!

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lisede 7 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen S.E. (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E.'nin idari soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi

İzmir'de öğretmene cinsel istismar suçlaması!
10 Aralık 2021 Cuma 13:30

Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören 7 kız öğrenci, aileleriyle birlikte 8 Aralık günü jandarma karakoluna giderek sözleşmeli öğretmenleri S.E.'nin farklı tarihlerde kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ücretli öğretmen S.E.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden S.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de S.E. hakkında idari soruşturma başlatıp, sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #öğretmen #cinsel istismar
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