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İzmir'de operasyon: 6 milyon değerinde ürün ele geçirildi

İzmir'deki polis baskınında piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

İzmir'de operasyon: 6 milyon değerinde ürün ele geçirildi
28 Nisan 2021 Çarşamba 08:49

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir depoya dün bir operasyon düzenledi.

Polislerin adreste yaptığı aramada 210 bin 100 sarma sigara, 232 bin kaçak bandrolsüz ve fotokopi bandrollü makaron, 15 kilo nargile melası,  165 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 16 kilo badrolsüz kıyılmış tütün ve 50 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu açıkladı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alında. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak sigara #kaçak tütün operasyonu
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