İzmir'de orman yangını! 14 saat yandı!

İzmir Foça'nın ardından Karaburun ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı

Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz sevk edildi. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Yapılan müdahalenin ardından havanın kararması ile yangın söndürme çalışmalarına ara verildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını 14 saattir devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale tekrar başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.