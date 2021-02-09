İzmir'de paket servisler de artık Turuncu Çember'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Vakfı ortaklığıyla yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember hijyen sertifikasına “paket servis” de dahil oldu

İzmir’i sağlıklı ve güvenilir bir destinasyon olarak ön plana çıkartan Turuncu Çember uygulamasının alanı genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Vakfı ortaklığıyla yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember hijyen sertifikasına paket servis de dahil oldu. Büyükşehir Belediyesi pandemi dönemindeki yeni düzenlemelerle işletmelerin “gel-al” ve “paket servis” hizmetlerine yönelmeleri nedeniyle sertifika programını güncelledi. Programa “güvenilirlik” ve “sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda, yeme içme ve konaklama kriterlerinin ardından “paket servis kriterleri” de dahil edildi.

Paket kabından servis aracına her şey denetlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çevrim içi toplanan Turizm Hijyen İcra Kurulu, 8 maddeden oluşan “paket servis” kriterlerini belirledi. Yeni düzenlemeye göre Turuncu Çember değerlendirme kriterlerinin yüzde 10’u “paket servis”e ayrılmış oldu.

Yeni kriterlere göre paket servis hizmeti sunan işletmeler, ürün paketlenmesinde kullanılan kapların saklanma koşulları, paket servis araçlarının dezenfeksiyonu, araçlarda el dezenfektanı bulundurulması, temassız teslimat seçeneği sunulması gibi önemli konularda denetimden geçirilecek.

Başvurular internetten

Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazanan tüm işletmelerin iletişim, ulaşım ve konum bilgilerine www.turuncucemberizmir.com adresinden rahatlıkla ulaşılabiliyor. “Gel al” ve “paket servis” hizmeti sunan işletmeler de diğer tüm yeme-içme ve konaklama işletmeleri gibi Turuncu Çember sertifika programına bu adres üzerinden ücretsiz başvuruda bulunabilecek.

Turizm Hijyen İcra Kurulu kimlerden oluşuyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda “Hijyen Kriterlerini” oluşturan Turizm Hijyen İcra Kurulu’nda Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erge, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Gıda Birim Müdürü Yusuf Vangöl, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanı Sertaç Dölek, İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macit Şaşzade ve TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç bulunuyor.

Uygulama 2020 yazında başlamıştı

Turuncu Çember sertifika programı, pandemi sürecinde İzmir’in hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir destinasyon olarak öne çıkması amacı ile 2020 yazında uygulamaya geçirilmişti. İzmir’de yer alan işletmelerin, ziyaretçilerine hijyenik hizmet sağladığının garanti belgesi olarak verilen “Turuncu Çember” sertifikası kısa sürede yoğun ilgi görmüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin denetimlerinden geçen ve belirlenen kriterler üzerinden gerekli puanı alabilen çok sayıda işletme Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazanmıştı.