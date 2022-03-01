İzmir'de polis aracı kaza yaptı!

İzmir'de seyir halindeki polis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ağaca çarptı. Kazada 1'i kadın 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı



Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi numara 159 önünde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.F.İ. yönetimindeki polis otosu, Yenişehir Mahallesi'nden Basmane istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan polis otosu, orta refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ., meslektaşları tarafından araçtan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı.H.K., olay yerine gelen bir polis otosu ile hastaneye götürülürken, A.F.İ. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.