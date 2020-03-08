İzmir'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçenin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.

İzmir'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
08 Mart 2020 Pazar 22:41

İlçede bazı noktalarda uygulama yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve ilçeyi gezmeye gelen kadınlara sürpriz yaptı. Denetim için durdurulduğunu düşünen pek çok kadın sürücü, polisin kendisini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı. İlçeyi toplu halde gezmeye gelen kadınları taşıyan minibüsü durduran polisler, buradakilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi. Minibüsteki yolcular ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini belirterek çok mutlu olduklarını ifade ettiler.


Kaynak: AA
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