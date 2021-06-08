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İzmir'de polis-hırsız kovalamacası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hırsızlık yaparken polis tarafından fark edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, yaşananan kovalamaca sonunda yakalandı. Şüpheliler kovalamaca sırasında çaldıkları bir televizyonu da yola attı

İzmir'de polis-hırsız kovalamacası
08 Haziran 2021 Salı 09:39

Karşıyaka ilçesi Fazıl Bey Caddesi'nde televizyon çalan Ç.A., D.G., M.B., A.K. ve M.A. devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisi gören şüpheliler, plakası olmayan bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Anadolu Caddesi'ne çıkarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerin yakalanması için Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kovalamacaya dahil oldu. Yaklaşık yarım süren kovalamaca sonucu 3'ü kadın 5 şüphelinin bulunduğu araç, Yeşildere Caddesi üzerinde, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu. 5 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları ve kovalamaca sırasında attıkları televizyon da bulundu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezinde yapılan sorgusunda, M.A.'nın reşit olmayanla cinsel ilişki, hakaret, direnme ve  kamu malına zarar verme suçundan arandığı, D.G.'nin ise fuhuş, güveni kötüye kullanma, mühür bozma gibi suçlardan kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden Ç.A. ve M.B.'nin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

33 BİN LİRA CEZA

5 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması, maske takmama ve trafik kurallarını ihlal etmekten 33 bin lira para cezası kesilirken, çok sayıda suçtan aranan sürücü M.A.'ya ise adli işlem yapıldı. Araçta ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #hırsızlık #hırsız kovalamaca
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