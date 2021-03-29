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İzmir'de polis intiharı: O suçlamayı gururuna yediremedi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler arasında bulunan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46), ifadesinin alınması ve evinde arama yapılamasını gururuna yediremeyip, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi

İzmir'de polis intiharı: O suçlamayı gururuna yediremedi
29 Mart 2021 Pazartesi 08:44

İddiaya göre, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kayıp olduğunu ileri sürerek araştırma başlattı. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün, 21 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Zeybek'in aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, savcılık olayın şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, incelemeyi ilçe jandarma komutanlığına devretti. Jandarma ekipleri, polis merkezindeki memurların ifadesini alırken, şüpheliler arasında bulunan İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Zeybek'in evinden bir güneş gözlüğü çıktı. Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterirken, komiser yardımcısı H.Ö.Y. de evde bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti.

GURURUNA YEDİREMEYİP, İNTİHAR ETTİ

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, polis memuru İsmail Zeybek, ifadesinin alınması, evinde arama yapılması ve komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı iddiasını gururuna yediremedi. Zeybek, dün gece saatlerinde evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Zeybek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeybek'in ölümünün ardından konuya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında konunun sıralı amirlere bildirildiği, sıralı amirler tarafından söz konusu gözlüğün düşmüş, hata sonucu komiser yardımcısının samimi olduğu arkadaşları tarafından alınmış olabileceği, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, şu ana kadar herhangi bir tespitin olmadığı, titizlikle araştırmanın devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #polis intihar #intihar #çeşme polis intihar
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