İzmir'de rekor makaron operasyonu

İzmir Aliağa Limanlar Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 konteyner içerisinde, piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan 37 milyon 190 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. Operasyon, tek seferde gerçekleştirilen en yüksek makaron yakalaması olarak tarihe geçti.

İzmir'de rekor makaron operasyonu
08 Mayıs 2020 Cuma 12:02

Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 konteynerde şüphe üzerine arama yaptı. İçinde krepe kağıt olduğu beyan edilen 2 konteynerde kaçak sigara üretiminde kullanılan 16 milyon 440 adet makaron ele geçirildi. Araştırmalarına devam eden ekipler, birbiriyle bağlantılı olan 2 konteynerin de limanda bulunduğunu belirledi. 2 konteynerda yapılan aramalarda da 20 milyon 750 bin makaron yakalandı. Piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan toplam 37 milyon 190 bin makaronun ele geçirildiği operasyon, Türkiye'de tek seferde en yüksek miktardaki yakalama oldu. Soruşturma sürüyor.

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