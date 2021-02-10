TWITTER ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?
TWITTER ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?
0
DURUŞMAYA KEDİ OLARAK KATILDI
DURUŞMAYA KEDİ OLARAK KATILDI
0
YOUTUBER'LARA KÖTÜ HABER
YOUTUBER'LARA KÖTÜ HABER
0
İKİ MALZEME İLE GÜZELLEŞİN
İKİ MALZEME İLE GÜZELLEŞİN
0

İzmir'de rezalet görüntü!

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki yeşil alana kaçak dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliği yarattı. Tepki gösteren vatandaşlar, çözüm istedi

İzmir'de rezalet görüntü!
10 Şubat 2021 Çarşamba 10:49

Şehrin birçok noktasındaki ormanlık alanlarda kaçak moloz ve hafriyat dökümü sebebiyle kirlilik yaşanırken, bir kaçak döküm olayı da Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Beyazevler Mahallesi'ndeki alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliğine yol açtı. Metrelerce uzayan ve küçük çaplı dağ olan moloz ve hafriyatlar arasında kamyon tekerleğinden kiremite, ayakkabıdan klozete binlerce atık bulunuyor.

Vatandaşlar, moloz ve hafriyatların bir an önce temizlenmesini ve kalıcı çözüm alınmasını istedi.

Ortaya çıkan manzaranın İzmir'e yakışmadığını söyleyen Ramazan Sözer, "Geceleri molozları döküp gidiyorlar. Bu şekilde yakalanmıyorlar. Buna bir türlü önlem alınamadı. Bölgede oldukça kötü görüntü var. Yiyip içip çöplerini atanlarda ne yazık ki artık alıştık. Bununla da kalmadı artık kamyonlarla atıyorlar. Belediyenin bu konuya el atması gerekiyor. Her taraf pislik içinde. Atıkların içinde aklınıza ne geliyorsa var. Altı yıldır burada oturuyorum. Geçmişte kurban pazarı vardı. Ne olduysa son bir yılda oldu. Beyazevler'de inşaatlar arttıktan sonra, moloz ve hafriyat dökümü hızlandı. Bununla beraber 6'ncı Sanayi Sitesi'nin de yakın olması sebebiyle oradan gelip çöplerini dökenler var. Vatandaş olarak belediyenin buraya bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Görevli mi diker, çit mi çeker orası onların bileceği iş. Şu manzara güzel İzmir'e yakışmıyor. Tam bir yüzkarası" dedi.

Geçmişte piknik yaptıkları yerlerin moloz ve hafriyatlara teslim olduğunu belirten Ali Kurt da "Burası belediyenin ayıbı. Şu pisliğe bakın. Şu moloz ve hafriyatları gören bir kişi yok mu? Ben önceden ailemle birlikte burada piknik yapmaya geliyordum. Şimdi pislikten geçilmiyor. Çocuklarımı nasıl buraya getirelim? Arkadaşlarımızla hava almak için çıkmıştık. Fakat manzarayı görünce şimdi ineceğiz. 'Bizi pisliğin içine mi getirdin?' diyorlar. Buraya en kısa sürede önlem alınması gerekiyor. Bir dönem burayı telle çevirmişlerdi. Onlar kalktıktan sonra bu kez de kaçak dökümler başladı. Bu manzara gerçekten hiç yakışmıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #moloz #moloz kirliliği
Önceki Haber
İzmirliler dikkat! Soğuk havalar kapıda
Sonraki Haber
Rakamlar açıklandı, işsizlik azalmış!
Karşıyaka'da hurda araçlar toplanıyor
Karşıyaka'da hurda araçlar toplanıyor
0
İzmir'de et entegre tesisleri ihalesi
İzmir'de et entegre tesisleri ihalesi
0
İzmir Büyükşehir'den balıkçılara destek!
İzmir Büyükşehir'den balıkçılara destek!
0
İzmirliler dikkat! Soğuk havalar kapıda
İzmirliler dikkat! Soğuk havalar kapıda
0
İzmir'de 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
0
Ev sahibinden dayak yiyen kiracı: Çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum
Ev sahibinden dayak yiyen kiracı: Çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.