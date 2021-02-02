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İzmir'de sel: 2 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç sürüklenerek, yan yattı. Araçta bulunan Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatını kaybetti

İzmir'de sel: 2 ölü
02 Şubat 2021 Salı 14:34

Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayıpederi Hıdır Öztürk, suda kayboldu.  

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Soydan'ın cansız bedeni bulundu. 

Ekipler, kayıp kayınpederi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontol etmek için yola çıktıkları öğrenildi. 

ÖZTÜRK’ÜN CANSIZ BEDENİ DE ÇIKARILDI

İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari aracın yan yatması sebebiyle araçta bulunan Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye, AKS 110 ve AFAD ekipleri, ilk olarak Soydan’ın cansız bedenine ulaşırken, Öztürk’ün de aracın içinde sıkıştığı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun çaba sarf eden ekipler, saat 19.30 sıralarında Öztürk’ün cansız bedenini de sıkıştığı yerden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Öztürk’ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir sel ölüm #izmir yağmur ölüm
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