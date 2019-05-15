İzmir'de sendikanın sözleşme yetkisine başkandan danslı kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi yetkisini alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi üyeleri, belediye binası önünde kutlama yaptı. Belediye Başkanı Tunç Soyer de memurlarla beraber ‘Çav Bella’ şarkısı eşliğinde oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurların örgütlü bulunduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası(Tüm Bel-Sen) İzmir 1 No’lu Şube, Tüm Yerel-Sen’den yetkiyi aldı. Tüm Bel-Sen böylece, bu yıl toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmek için yetkili sendika oldu. Sendika yöneticileri ve memurlar, belediye binasının personel girişi kapısı önünde toplanarak, kutlama yaptı. Bu sırada belediyede bulunan Başkan Tunç Soyer de, memurların yanına gelerek, kutlamalara katıldı. ‘Çav Bella’ isimli şarkı çalınca Soyer, dans etmeye başladı. Bir süre parça eşliğinde oynayan Soyer, daha sonra başka bir programa katılmak için yola çıktı. Tüm Bel- Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, yaptığı açıklamada "Hep birlikte el ele, omuz omuza, direnci, dayanışmayı ilmek ilmek ördük" diyerek, "Biz zafer ilan etmiyoruz. Ama bir başarı öyküsünü tüm onurumuzla ilan ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

'Şeffaf bir TİS süreci olacak'

Anıl Kaçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye’nin binlerce belediyesinde ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımızı iyileştiren toplu sözleşmelerimiz 28 yıllık emeğin zemininde yükseldi. Sendikacılığı meslek edinenlerin karşısında dikildik. Hep bir sendikadan fazlasıydık. Sendikal mücadeleyi ücret sendikacılığına indirgemedik. Bir sendikayı köy derneğinden ayıran toplu sözleşme için kollarımızı sıvadık. Emekçilerin demokratik, ekonomik ve sosyal haklarını en iyi seviyeye taşımak için, Tüm Bel-Sen’e yakışır şekilde şeffaf, katılımcı ve kararı emekçilerin aldığı bir toplu sözleşme sözü veriyoruz."

'Memurun aylık geliri 3 bin 500 TL'

Kaçar, "Toplu sözleşme taslağımız hazır. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nde memurun aylık net geliri 3 bin 500 TL. Bunu emekçinin önüne kazanım diye sundular. Bugün resmi yoksulluk rakamları 6 bin 300 lira. Kapalı kapılar ardında toplu sözleşme imzalayıp, belediye emekçisine bir çift laf etmeyenlerden değiliz. Biz yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. Biz toplu sözleşmede maddi iyileştirme istiyoruz. Biz yalan söylemeyeceğiz. Sözümüzle özümüz bir olmak zorunda. Mücadelemize daha büyük adımlarla devam edeceğiz. Bu daha başlangıçtır. Her şey çok daha güzel olacak. Yarınlar bizimdir" diye konuştu. Açıklamanın ardından Praksis adlı müzik grubu, konser verdi.