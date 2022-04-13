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İzmir'de sevgilisini beyzbol sopası ile dövmüştü, bir dava daha açıldı

İzmir'de sevgilisini beyzbol sopası ile dövmüştü, bir dava daha açıldı
13 Nisan 2022 Çarşamba 10:24

İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopası ile döven Berk Öcalan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Öcalan'a bu kez de 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlamaları ile dava açıldı. Öcalan'ın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor

Karşıyaka ilçesi Nergiz Mahallesi'nde 24 Mart 2020'de yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopasıyla darbetti. Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip, şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde, geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken, bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim" diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti. Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi. İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #beyzbol sopalı dayak #kadın şiddet #zeynep çetinkaya
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