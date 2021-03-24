İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Okan D. ve kardeşi Mehmet D., husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ile Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan iki kişiden göğsünden yaralanan Kuşçuoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. İki kardeşin yakalanması için polis, çalışma başlattı

Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. Okan D. ve kardeşi Mehmet D., iddiaya göre husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı konuşmak için çağırdı. Sokakta buluşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Okan D. ve kardeşi Mehmet D. tabancayla Çakmakkaya ve Kuşçuoğlu'na ateş etti. Kuşçuoğlu göğsüne 2 merminin isabet etmesiyle yaralanırken, Çakmakkaya da ayağından vuruldu. 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, kardeşler otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakmakkaya ve Kuşçuoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz Kuşçuoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Çakmakkaya'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Okan D. ve kardeşi Mehmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşlerin olay yerinden kaçarken kullandıkları belirlenen 35 Y 6516 plakalı otomobil, olay yerine 1 kilometre mesafede bulundu. İki kardeşi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) tabancayla vurarak yaralayan Okan D. ile kardeşi Mehmet D., saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan kardeşler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.