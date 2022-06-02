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İzmir'de sosyal medya operasyonu: 7 gözaltı!

İzmir'in 6 ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya operasyonu: 7 gözaltı!
02 Haziran 2022 Perşembe 10:22

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 31 Mayıs'ta Buca, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk #gözaltı
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