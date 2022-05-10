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İzmir'de taksi plakası ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye sınırları içerisine dahil edilen ilçelerdeki ticari taksi sayısının artırılması için ihale düzenleyecek.

İzmir'de taksi plakası ihalesi
10 Mayıs 2022 Salı 10:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, taksi sayısının artırılması için ihale yapacak.

 

İhale Şartnamesi, ilanın gazetede yayınlandığı günden başlamak üzere 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak alınabilecek.

111 adet taksi plakası verilmesi için düzenlenecek ihale, 26 Mayıs 2022 tarihinde Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda Encümen tarafından yapılacak.

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