İzmir'de toplu ulaşım kullanımı eski günlerine döndü

Koronavirüsün etkisinin azalması ve akaryakıta gelen zamlar nedeniyle İzmirli toplu ulaşıma geri döndü. Kentte toplu ulaşım kullanımı pandemi öncesi rakamlara ulaştı. İzmir'de günde ortalama 1 milyon 900 bin kişi toplu ulaşım kullanmaya başladı

Covid-19 salgınının neden olduğu zorlu dönemin ardından, aşılamaların artması ve hastalığın seyrinin de hafiflemesi ile toplu ulaşım araçlarının kullanım oranı, pandemi öncesi döneme ulaştı. Özellikle son aylarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar da yurttaşların toplu ulaşıma yönelmesinde etkili oldu. Kentte tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan binişlerin ortalaması, pandemi öncesini yakaladı, günlük 1 milyon 900 binlere dayandı.

Hijyene azami dikkat

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ işletmelerinde salgının etkilerinin azalmasına rağmen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri, pandeminin en ağır dönemlerindeki hassasiyetle sürdürülüyor. Hem Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı dezenfeksiyon ekipleri hem de kurum ve kuruluşların kendi temizlik personeli, araçları ve aktarma merkezlerini sürekli ve düzenli olarak temizliyor, dezenfekte ediyor.

200 binlere kadar düşmüştü



Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınının, hayatın her alanında olduğu gibi toplu ulaşımda da ciddi olumsuz etkileri yaşanmıştı. Pandemi öncesi, tüm toplu ulaşım araçlarına günlük ortalama 1 milyon 900 bin biniş yapılırken, bu rakam, 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yüzde 90’ları bulan oranda düşüşle 200 binlere kadar gerilemişti. Toplum sağlığını koruma adına Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle uygulanan ‘yolcu kapasitesi azaltma’ kararlarının da tetiklediği hasılat kaybı, hizmetin sürdürülebilirliğini çok büyük ölçüde negatif etkilemişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarını sübvanse etmiş, geçen iki yıldaki sübvansiyon miktarı 1 milyar 309 milyon TL’yi bulmuştu.